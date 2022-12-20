Трамп каже, що рішення про кримінальні звинувачення щодо нього робить його сильнішим

Колишній президент Трамп у понеділок заявив, що рішення комітету Палати представників США з розслідування штурму Капітолія 6 січня 2021 року притягнути до відповідальності його та деяких його соратників за спроби скасувати вибори 2020 року робить його "сильнішим".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

"Ці люди не розуміють, що коли вони переслідують мене, люди, котрі люблять свободу, об'єднуються навколо мене. Це зміцнює мене. Те, що мене не вбиває, робить мене сильнішим", - заявив Трамп на своїй соціальній платформі Truth Social.

Він назвав усі звинувачення фальшивими, підкресливши, що вже був виправданий у процесі імпічменту. Трамп, який минулого місяця оголосив про чергову спробу балотуватися до Білого дому у 2024 році, розцінив розслідування як спробу підірвати його кампанію.

"Люди розуміють, що Демократичне бюро розслідувань, DBI, намагається не дати мені балотуватися в президенти, тому що вони знають, що я виграю, і що вся ця справа з моїм переслідуванням схожа на імпічмент - партизанська спроба відсторонити мене і Республіканську партію", - сказав Трамп.

Спеціальний комітет Палати представників США з розслідування штурму Капітолія 6 січня 2021 року в понеділок рекомендував міністерству юстиції висунути чотири кримінальні обвинувачення проти колишнього президента Дональда Трампа.

Як відомо, 6 січня тисячі прихильників Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолія, де в цей час затверджували результати виборів президента США. Як наслідок, загинули п'ятеро людей включно з поліцейським, а проти сотень були порушені кримінальні справи.

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