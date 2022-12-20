Трамп говорит, что решение об уголовных обвинениях в отношении него делает его сильнее

Бывший президент Трамп в понедельник заявил, что решение комитета Палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года привлечь к ответственности его и некоторых его соратников за попытки отменить выборы 2020 года делает его "сильнее".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

"Эти люди не понимают, что когда они преследуют меня, люди, которые любят свободу, объединяются вокруг меня. Это укрепляет меня. То, что меня не убивает, делает меня сильнее", - заявил Трамп на своей социальной платформе Truth Social.

Он назвал все обвинения фальшивыми, подчеркнув, что уже был оправдан в процессе импичмента. Трамп, который в прошлом месяце объявил об очередной попытке баллотироваться в Белый дом в 2024 году, расценил расследование как попытку подорвать его кампанию.

"Люди понимают, что Демократическое бюро расследований, DBI, пытается не дать мне баллотироваться в президенты, потому что они знают, что я выиграю, и что все это дело с моим преследованием похоже на импичмент - партизанская попытка отстранить меня и Республиканскую партию", - сказал Трамп.

Специальный комитет Палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года в понедельник рекомендовал министерству юстиции выдвинуть четыре уголовных обвинения против бывшего президента Дональда Трампа.

Как известно, 6 января тысячи сторонников Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где в это время утверждали результаты выборов президента США. Как следствие, погибли пять человек включая полицейского, а против сотен были возбуждены уголовные дела.

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