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Санду скликала Вищу раду безпеки: говорили про кіберзагрози

Вівторок, 20 грудня 2022, 09:31

Президентка Молдови Мая Санду 19 грудня провела засідання Вищої ради безпеки.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

В адміністрації президентки повідомили, що мова йшла про ризики у сфері кібербезпеки.

Зокрема, профільні відомства відзвітувалися про зроблене останнім часом для покращення кіберзахисту, обговорили моніторинг та реагування на кібератаки, законодавчі зміни, які були би корисними у цій сфері. 

Нагадаємо, у листопаді низка ресурсів молдовських посадовців постраждали від втручання хакерів. Серед іншого, хакери зламали офіційні Telegram-канали президентки Маї Санду та віцепрем’єра Андрея Спину, розмістивши там свої повідомлення, а також, схоже, зламали акаунт міністра юстиції Серджіу Литвиненко. У наступні дні стало відомо про злам Telegram-акаунтів ще низки посадовців.

У спецслужбі Молдови заявили, що, за попередніми даними, витік інформації з Telegram-каналів молдовських топ-політиків був справою рук спецслужб інших країн, а головними підозрюваними є вихідці з РФ.

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Молдова

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