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Санду созвала Высший совет безопасности: говорили о киберугрозах

Вторник, 20 декабря 2022, 09:31

Президент Молдовы Майя Санду 19 декабря провела заседание Высшего совета безопасности.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В администрации президента сообщили, что речь шла о рисках в сфере кибербезопасности.

В частности, профильные ведомства отчитались о сделанном в последнее время для улучшения киберзащиты, обсудили мониторинг и реагирование на кибератаки, законодательные изменения, которые были бы полезными в этой сфере. 

Напомним, в ноябре ряд ресурсов молдавских чиновников пострадали от вмешательства хакеров. Среди прочего, хакеры взломали официальные Telegram-каналы президента Майи Санду и вице-премьера Андрея Спину, разместив там свои сообщения, а также, похоже, взломали аккаунт министра юстиции Серджиу Литвиненко. В последующие дни стало известно о взломе Telegram-аккаунтов еще ряда чиновников.

В спецслужбе Молдовы заявили, что, по предварительным данным, утечка информации из Telegram-каналов молдавских топ-политиков была делом рук спецслужб других стран, а главными подозреваемыми являются выходцы из РФ.

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Молдова

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