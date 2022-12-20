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Прем'єр Британії запевнив, що аудит допомоги Україні не означає її зменшення

Вівторок, 20 грудня 2022, 18:44

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його рішення здійснити аудит прогресу війни в Україні та британської військової допомоги не означає зменшення підтримки Києва у протистоянні з Росією.

Про це Сунак заявив під час виступу в координаційному комітеті Палати громад у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на Evening Standard.

"Я б не надто вчитувався в повідомлення ЗМІ. Подивіться на мої дії", - сказав британський прем’єр парламентарям, нагадавши, що свій перший телефонний дзвінок на новій посаді зробив із президентом Володимиром Зеленським, а його перший двосторонній закордонний візит відбувся в Україну.

За словами Сунака, він дотримується зобов’язання "не змінювати або й збільшувати нашу військову підтримку Україні в наступному році".

"Звичайно, ми будемо продовжувати підтримувати Україну, я думаю, що всі ми хотіли б бачити, щоб Україна успішно відбила російську агресію. І важливо, щоб ми не лише продовжували підтримувати, але й розвивали цю підтримку відповідно до тих умов, які ми бачимо на місцях, на полі бою. І це те, що я прагну зробити", – додав він.

Британія анонсувала великий пакет боєприпасів для України 

Минулого тижня BBC із посиланням на джерело повідомило, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак розпорядився здійснити аудит, що оцінить вплив британської військової допомоги на хід повномасштабної війни в Україні.

Джерела видання в уряді Британії припустили, що такий обережний підхід прем’єра до підтримки України може завадити збільшенню військової допомоги Києву в, як стверджується, вирішальний момент на полі бою.

Британія, як відомо, є одним із найбільших донорів військової допомоги Україні. Раніше британський прем'єр Ріші Сунак пообіцяв зберегти та збільшити військову допомогу Україні наступного року.

Також він закликав ігнорувати будь-які заклики Москви до припинення вогню доти, доки вона не піде із окупованих територій в Україні.

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Велика Британія Війна з РФ

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