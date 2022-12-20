Премьер Британии заверил, что аудит помощи Украине не означает ее уменьшения

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его решение провести аудит прогресса войны в Украине и британской военной помощи не означает уменьшение поддержки Киева в противостоянии с Россией.

Об этом Сунак заявил во время выступления в координационном комитете Палаты общин во вторник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Evening Standard.

"Я бы не слишком вчитывался в сообщения СМИ. Посмотрите на мои действия", - сказал британский премьер парламентариям, напомнив, что свой первый телефонный звонок на новой должности сделал с президентом Владимиром Зеленским, а его первый двусторонний зарубежный визит состоялся в Украину.

По словам Сунака, он придерживается обязательства "не менять или увеличивать нашу военную поддержку Украине в следующем году".

"Конечно, мы будем продолжать поддерживать Украину, я думаю, что все мы хотели бы видеть, чтобы Украина успешно отразила российскую агрессию. И важно, чтобы мы не только продолжали поддерживать, но и развивали эту поддержку в соответствии с теми условиями, которые мы видим на местах, на поле боя. И это то, что я стремлюсь сделать", - добавил он.

На прошлой неделе BBC со ссылкой на источник сообщило, что премьер-министр Британии Риши Сунак распорядился провести аудит, который оценит влияние британской военной помощи на ход полномасштабной войны в Украине.

Источники издания в правительстве Британии предположили, что такой осторожный подход премьера к поддержке Украины может помешать увеличению военной помощи Киеву в, как утверждается, решающий момент на поле боя.

Великобритания, как известно, является одним из крупнейших доноров военной помощи Украине. Ранее британский премьер Риши Сунак пообещал сохранить и увеличить военную помощь Украине в следующем году.

Также он призвал игнорировать любые призывы Москвы к прекращению огня до тех пор, пока она не уйдет с оккупированных территорий в Украине.