Зеленський самостійно вирішив, що ситуація з безпекою дозволяє летіти у США - Білий дім

Президент Володимир Зеленський залишає Україну вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії та летить до США на підставі власного рішення щодо ситуації з безпекою.

Про це у телефонному спілкуванні зі ЗМІ повідомив високопоставлений чиновник Білого дому, пише "Європейська правда".

"Ми мали можливість тісно проконсультуватися з президентом Зеленським щодо параметрів безпеки, щоб він міг покинути країну, приїхати на короткий період до Сполучених Штатів і повернутися.

Звичайно, це остаточне рішення було ухвалене ним. Він дійшов до висновку, що ці параметри безпеки - ви знаєте, відповідали тому, що йому було потрібно. Ми з цим погодилися, тому виконуємо відповідно", - сказав представник Білого дому.

Чиновник додав, що Росія "продовжуватиме робити те, що вона робить", а "ми продовжуватимемо робити те, що робимо ми", у тому числі США не перешкоджатимуть поїздкам президента Зеленського, які він вважає необхідними для просування інтересів свого народу та своєї країни.

"І я хотів би зазначити, що тільки сьогодні вранці він здійснив поїздку до міста Бахмут на сході країни, яке дуже близько до лінії фронту на сході. Раніше він вже відвідував інші райони, розташовані прямо на лінії фронту. І він ухвалює свої власні рішення щодо цих поїздок, ґрунтуючись на тому, що, на його думку, буде найкращим для його народу", - додав представник Білого дому.

Зеленський відвідає США на запрошення президента Джо Байдена після того, як обоє лідерів обговорили візит Зеленського до Вашингтона під час телефонної розмови 11 грудня.

Представник Білого дому повідомив також, що президент США Джо Байден оголосить про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько 2$ млрд, який міститиме батарею ЗРК Patriot.

21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів.