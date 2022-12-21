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Зеленский сам решил, что ситуация с безопасностью позволяет лететь в США - Белый дом

Среда, 21 декабря 2022, 09:24

Президент Владимир Зеленский покидает Украину впервые после начала полномасштабного вторжения России и летит в США на основании собственного решения относительно ситуации с безопасностью.

Об этом в телефонном общении со СМИ сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, пишет "Европейская правда".

"Мы имели возможность тесно проконсультироваться с президентом Зеленским по параметрам безопасности, чтобы он мог покинуть страну, приехать на короткий период в Соединенные Штаты и вернуться.

Банковая официально подтвердила визит Зеленского в США

Конечно, это окончательное решение было принято им. Он пришел к выводу, что эти параметры безопасности соответствовали тому, что ему было нужно. Мы с этим согласились, поэтому выполняем соответственно", - сказал представитель Белого дома.

Чиновник добавил, что Россия "будет продолжать делать то, что она делает", а "мы будем продолжать делать то, что делаем мы", в том числе США не будут препятствовать поездкам президента Зеленского, которые он считает необходимыми для продвижения интересов своего народа и своей страны.

"И я хотел бы отметить, что только сегодня утром он совершил поездку в город Бахмут на востоке страны, который очень близко к линии фронта на востоке. Ранее он уже посещал другие районы, расположенные прямо на линии фронта. И он принимает свои собственные решения относительно этих поездок, основываясь на том, что, по его мнению, будет лучшим для его народа", - добавил представитель Белого дома.

Зеленский посетит США по приглашению президента Джо Байдена после того, как оба лидера обсудили визит Зеленского в Вашингтон во время телефонного разговора 11 декабря.

Представитель Белого дома сообщил также, что президент США Джо Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности на сумму около $2 млрд, который будет включать батарею ЗРК Patriot.

21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты.

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Зеленский Война с РФ США Байден

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