Байден підтримав пропозицію Зеленського провести саміт миру

Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом українську формулу миру, і американський лідер підтримав ідею провести саміт миру.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у зверненні до Конгресу США, пише "Європейська правда".

"Відновлення міжнародного правопорядку – наше спільне завдання. Нам потрібен мир. Україна вже дала відповідні пропозиції, і щойно я обговорював їх із президентом Байденом – нашу формулу миру. Десять пунктів, які можна й треба реалізувати заради нашої спільної безпеки, гарантованої на десятиліття вперед", - сказав Зеленський.

За словами президента, він радий відзначити, що "президент Байден підтримав цю нашу ініціативу".

Подробиць щодо саміту наразі немає, але відомо, що його хочуть скликати цієї зими.

У зверненні до Конгресу США в Вашингтоні Зеленський також назвав наступний рік вирішальним у війні.

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