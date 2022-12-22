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Байден підтримав пропозицію Зеленського провести саміт миру

Четвер, 22 грудня 2022, 08:00

Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом українську формулу миру, і американський лідер підтримав ідею провести саміт миру.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у зверненні до Конгресу США, пише "Європейська правда".

"Відновлення міжнародного правопорядку – наше спільне завдання. Нам потрібен мир. Україна вже дала відповідні пропозиції, і щойно я обговорював їх із президентом Байденом – нашу формулу миру. Десять пунктів, які можна й треба реалізувати заради нашої спільної безпеки, гарантованої на десятиліття вперед", - сказав Зеленський.

За словами президента, він радий відзначити, що "президент Байден підтримав цю нашу ініціативу".

Подробиць щодо саміту наразі немає, але відомо, що його хочуть скликати цієї зими.

У зверненні до Конгресу США в Вашингтоні Зеленський також назвав наступний рік вирішальним у війні. 

Читайте адаптований переклад емоційного виступу президента: "2023 рік стане вирішальним у нашій спільній війні". Виступ Зеленського у Конгресі США

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