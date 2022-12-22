Байден поддержал предложение Зеленского провести саммит мира

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом украинскую формулу мира, и американский лидер поддержал идею провести саммит мира.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в обращении к Конгрессу США, пишет "Европейская правда".

"Восстановление международного правопорядка - наша общая задача. Нам нужен мир. Украина уже дала соответствующие предложения, и только что я обсуждал их с президентом Байденом - нашу формулу мира. Десять пунктов, которые можно и нужно реализовать ради нашей общей безопасности, гарантированной на десятилетия вперед", - сказал Зеленский.

По словам президента, он рад отметить, что "президент Байден поддержал эту нашу инициативу".

Подробностей относительно саммита пока нет, но известно, что его хотят созвать этой зимой.

В обращении к Конгрессу США в Вашингтоне Зеленский также назвал следующий год решающим в войне.

Читайте адаптированный перевод эмоционального выступления президента: "2023 год станет решающим в нашей общей войне". Выступление Зеленского в Конгрессе США