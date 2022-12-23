Німеччина розглядає, яку ще зброю можна поставити Україні - глава МЗС

Уряд Німеччини вивчає питання про те, чи може він надати ще більшу підтримку українським збройним силам у захисті від російських повітряних атак.

Про це сказала міністр закордонних справ Анналена Бербок, пише "Європейська правда" з посиланням на RND.

"На тлі постачання Patriot ми також ще раз розглянемо, що ще ми можемо поставити, тому що ми знаємо, що ці системи ППО рятують життя", - сказала Бербок, коментуючи рішення США передати Україні системи ППО Patriot.

Бундесвер також має у своєму розпорядженні ці системи і зовсім нещодавно запевнив Польщу, що три системи будуть розгорнуті на її території. Однак у середу прессекретар уряду Штеффен Гебештрайт дав зрозуміти, що їх не вистачає для передачі Україні.

Однак Німеччина вже поставила інші види ППО, зокрема систему "Iris-Т", яка може захистити від атаки ціле місто. Також було надано 30 зенітних установок Gepard.

Наразі планується поставити ще три системи "Iris-Т" і сім Gepard.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Згодом у Сполучених Штатах розкрили більш детальний вміст зазначеного пакета військової допомоги.

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