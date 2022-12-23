Германия рассматривает, какое еще оружие можно поставить Украине - глава МИД

Правительство Германии изучает вопрос о том, может ли оно оказать еще большую поддержку украинским вооруженным силам в защите от российских воздушных атак.

Об этом сказала министр иностранных дел Анналена Бербок, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RND.

"На фоне поставки Patriot мы также еще раз рассмотрим, что еще мы можем поставить, потому что мы знаем, что эти системы ПВО спасают жизни", - сказала Бербок, комментируя решение США передать Украине системы ПВО Patriot.

Бундесвер также располагает этими системами и совсем недавно заверил Польшу, что три системы будут развернуты на ее территории. Однако в среду пресс-секретарь правительства Штеффен Гебештрайт дал понять, что их не хватает для передачи Украине.

Однако Германия уже поставила другие виды ПВО, в частности систему Iris-Т, которая может защитить от атаки целый город. Также было предоставлено 30 зенитных установок Gepard.

Сейчас планируется поставить еще три системы Iris-Т и семь Gepard.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Впоследствии в Соединенных Штатах раскрыли более детально содержание указанного пакета военной помощи.

Читайте также: Танки и переговоры с Путиным на условиях Украины: о чем договаривался Зеленский в США