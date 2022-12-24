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Німеччина передала Україні 13-ий БРЕМ і готує 50 польових обігрівачів

Субота, 24 грудня 2022, 16:59

Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні ще одну, вже тринадцяту броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergerpanzer 2.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в оновленому переліку озброєння на сайті німецького уряду.

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Окрім БРЕМ, Україна отримала від Німеччини 13 автомобілів прикордонної служби (загалом їх уже 78), одну карету швидкої допомоги (до цього – 34) та два вилкові навантажувачі (всього шість).

Зі списку випливає, що німецька сторона готує до передання 26 змінних систем для навантажувачів і 50 польових обігрівачів.

Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.

На початку грудня Німеччина прозвітувала, що передала Україні ще 20 бронеавтомобілів Dingo, а також два тягачі-транспортери танків M1070 Oshkosh.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок говорила, що федеральний уряд вивчає питання про те, чи може він надати ще більшу підтримку українським збройним силам у захисті від російських повітряних атак.

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Німеччина Війна з РФ

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