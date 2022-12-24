Германия передала Украине 13-ый БРЭМ и готовит 50 полевых обогревателей
В течение последней недели Германия передала Украине еще одну, уже тринадцатую бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergerpanzer 2.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в обновленном перечне вооружения на сайте немецкого правительства.
Кроме БРЭМ, Украина получила от Германии 13 автомобилей пограничной службы (всего их уже 78), одну карету скорой помощи (до этого - 34) и два вилочных погрузчика (всего шесть).
Из списка следует, что немецкая сторона готовит к передаче 26 сменных систем для погрузчиков и 50 полевых обогревателей.
Bergerpanzer 2 разработана на базе боевого танка Leopard 1. Она обеспечивает восстановление поврежденных в бою машин, поддержку в установке и демонтаже двигателей и башен.
В начале декабря Германия отчиталась, что передала Украине еще 20 бронеавтомобилей Dingo, а также два тягача-транспортеры танков M1070 Oshkosh.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок говорила, что федеральное правительство изучает вопрос о том, может ли оно оказать еще большую поддержку украинским вооруженным силам в защите от российских воздушных атак.