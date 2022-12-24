Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Германия передала Украине 13-ый БРЭМ и готовит 50 полевых обогревателей

Суббота, 24 декабря 2022, 16:59

В течение последней недели Германия передала Украине еще одну, уже тринадцатую бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergerpanzer 2.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в обновленном перечне вооружения на сайте немецкого правительства.

Немецкий концерн передает Украине 26 военных тяжеловозов

Кроме БРЭМ, Украина получила от Германии 13 автомобилей пограничной службы (всего их уже 78), одну карету скорой помощи (до этого - 34) и два вилочных погрузчика (всего шесть).

Из списка следует, что немецкая сторона готовит к передаче 26 сменных систем для погрузчиков и 50 полевых обогревателей.

Bergerpanzer 2 разработана на базе боевого танка Leopard 1. Она обеспечивает восстановление поврежденных в бою машин, поддержку в установке и демонтаже двигателей и башен.

В начале декабря Германия отчиталась, что передала Украине еще 20 бронеавтомобилей Dingo, а также два тягача-транспортеры танков M1070 Oshkosh.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок говорила, что федеральное правительство изучает вопрос о том, может ли оно оказать еще большую поддержку украинским вооруженным силам в защите от российских воздушных атак.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Война с РФ

Статьи

Шантаж "террористами": даст ли Эрдоган разрешение на вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Нет гарантий, что в 2023 году Швеция и Финляндия станут членами НАТО. Какие последствия это будет иметь и возможно ли преодолеть вето Турции? (укр.).
24 декабря 2022 — Роман Горбик, для Европейской правды

Восемь задач для послов Украины: речь Зеленского о "дипломатии войны"

"Где бы вы ни работали за рубежом, вы все равно должны жить Украиной. Украина – в состоянии войны. И вы должны быть в состоянии войны" (укр.)
23 декабря 2022 — Владимир Зеленский, президент Украины

Танки и переговоры с Путиным на условиях Украины: о чем договорился Зеленский в США

Эта поездка должна была подчеркнуть роль США в помощи Украине и усилить Байдена и других проукраинских политиков. Зеленский был способен это сделать... (укр.)
22 декабря 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда