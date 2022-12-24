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У Франції – рекордна економія на вуличному освітленні після закликів до місцевої влади

Субота, 24 грудня 2022, 18:59

За два перші тижні грудня споживання електроенергії для вуличного освітлення у Франції скоротилось на 20%, що стало наслідком закликів до органів місцевої влади.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це свідчать дані компанії-оператора енергомережі Франції Enedis.

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Падіння споживання за рахунок економії на вуличному освітленні на 20% фіксувалося в "нічні" години – між 00:00 і 04:00. Такий показник Enedis назвав "історичним".

В опитуванні за листопад, 68% мерів французьких заявили, що вжили заходів зі зменшення рівня освітлення в своїх громадах. Саме це є основною статтею витрат муніципалітетів на електроенергію.

За даними Enedis, енергомережа налічує одинадцять мільйонів точок вуличного освітлення, на які припадає понад 40% споживання електроенергії муніципалітетами, яке еквівалентне потужності ядерного реактора.

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За даними Enedis, найбільше до економії за рахунок обмеження вуличного освітлення доклались малі міста з населенням менш як 10 тисяч людей. Великі міста віддають перевагу іншим заходам, як-то скорочення опалення громадських будівель або термомодернізація.

Це спостереження можна пояснити, по-перше, різним способом життя: у менш населених районах поїздки здійснюються майже виключно вдень, тоді як у мегаполісах поїздки здійснюються більш регулярно після настання темряви.

Крім того, зменшення опалення в муніципальних будівлях відносно краще сприймається у великих містах, ніж вимкнення вуличного освітлення, де питання безпеки стоїть більш гостро.

Нагадаємо, у нещодавніх соцопитуваннях 60% французів висловили готовність зменшити споживання електроенергії у найближчі місяці, якщо це буде необхідно.

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Франція Енергетика

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