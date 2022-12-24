Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Во Франции - рекордная экономия на уличном освещении после призывов к местным властям

Суббота, 24 декабря 2022, 18:59

За две первые недели декабря потребление электроэнергии для уличного освещения во Франции сократилось на 20%, что стало следствием призывов к органам местной власти.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом свидетельствуют данные компании-оператора энергосети Франции Enedis.

Правительство Франции находится в режиме повышенной готовности из-за возможных отключений электроэнергии

Падение потребления за счет экономии на уличном освещении на 20% фиксировалось в "ночные" часы - между 00:00 и 04:00. Такой показатель Enedis назвал "историческим".

В опросе за ноябрь, 68% мэров французских заявили, что приняли меры по уменьшению уровня освещения в своих общинах. Именно это является основной статьей расходов муниципалитетов на электроэнергию.

По данным Enedis, энергосеть насчитывает одиннадцать миллионов точек уличного освещения, на которые приходится более 40% потребления электроэнергии муниципалитетами, которое эквивалентно мощности ядерного реактора.

Во Франции существенно сократилось потребление электроэнергии и газа

По данным Enedis, больше всего к экономии за счет ограничения уличного освещения приложились малые города с населением менее 10 тысяч человек. Крупные города отдают предпочтение другим мерам, как-то сокращение отопления общественных зданий или термомодернизация.

Это наблюдение можно объяснить, во-первых, разным образом жизни: в менее населенных районах поездки осуществляются почти исключительно днем, тогда как в мегаполисах поездки осуществляются более регулярно после наступления темноты.

Кроме того, уменьшение отопления в муниципальных зданиях относительно лучше воспринимается в крупных городах, чем отключение уличного освещения, где вопрос безопасности стоит более остро.

Напомним, в недавних соцопросах 60% французов выразили готовность уменьшить потребление электроэнергии в ближайшие месяцы, если это будет необходимо.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Энергетика

Статьи

Шантаж "террористами": даст ли Эрдоган разрешение на вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Нет гарантий, что в 2023 году Швеция и Финляндия станут членами НАТО. Какие последствия это будет иметь и возможно ли преодолеть вето Турции? (укр.).
24 декабря 2022 — Роман Горбик, для Европейской правды

Восемь задач для послов Украины: речь Зеленского о "дипломатии войны"

"Где бы вы ни работали за рубежом, вы все равно должны жить Украиной. Украина – в состоянии войны. И вы должны быть в состоянии войны" (укр.)
23 декабря 2022 — Владимир Зеленский, президент Украины

Танки и переговоры с Путиным на условиях Украины: о чем договорился Зеленский в США

Эта поездка должна была подчеркнуть роль США в помощи Украине и усилить Байдена и других проукраинских политиков. Зеленский был способен это сделать... (укр.)
22 декабря 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда