Во Франции - рекордная экономия на уличном освещении после призывов к местным властям

За две первые недели декабря потребление электроэнергии для уличного освещения во Франции сократилось на 20%, что стало следствием призывов к органам местной власти.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом свидетельствуют данные компании-оператора энергосети Франции Enedis.

Падение потребления за счет экономии на уличном освещении на 20% фиксировалось в "ночные" часы - между 00:00 и 04:00. Такой показатель Enedis назвал "историческим".

В опросе за ноябрь, 68% мэров французских заявили, что приняли меры по уменьшению уровня освещения в своих общинах. Именно это является основной статьей расходов муниципалитетов на электроэнергию.

По данным Enedis, энергосеть насчитывает одиннадцать миллионов точек уличного освещения, на которые приходится более 40% потребления электроэнергии муниципалитетами, которое эквивалентно мощности ядерного реактора.

По данным Enedis, больше всего к экономии за счет ограничения уличного освещения приложились малые города с населением менее 10 тысяч человек. Крупные города отдают предпочтение другим мерам, как-то сокращение отопления общественных зданий или термомодернизация.

Это наблюдение можно объяснить, во-первых, разным образом жизни: в менее населенных районах поездки осуществляются почти исключительно днем, тогда как в мегаполисах поездки осуществляются более регулярно после наступления темноты.

Кроме того, уменьшение отопления в муниципальных зданиях относительно лучше воспринимается в крупных городах, чем отключение уличного освещения, где вопрос безопасности стоит более остро.

Напомним, в недавних соцопросах 60% французов выразили готовность уменьшить потребление электроэнергии в ближайшие месяцы, если это будет необходимо.