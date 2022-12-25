Під час стрілянини різдвяної ночі в Ганновері постраждали троє людей

Три людини отримали поранення в центрі Ганновера в перші години неділі в результаті стрілянини на дискотеці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Як повідомила прессекретар поліції, в танцювальному залі на Шольвінштрассе з нез'ясованих поки причин виникла суперечка. Згідно з попередньою інформацією, одна людина спочатку нібито отримала поранення від удару по голові.

Після цього суперечка між ймовірним злочинцем та потерпілим і двома його друзями перемістилася на вулицю. Перед входом до закладу ймовірний злочинець, як стверджується, поранив двох чоловіків щонайменше двома пострілами в ногу. Від рикошету також отримав поранення співробітник служби безпеки.

Ймовірний стрілець був разом з іншими людьми, які втекли після скоєння злочину. Інцидент стався перед 3-ю годиною ночі. Подальші обставини наразі з'ясовуються поліцією.