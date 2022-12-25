Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Во время стрельбы рождественской ночью в Ганновере пострадали три человека

Воскресенье, 25 декабря 2022, 08:31

Три человека получили ранения в центре Ганновера в первые часы воскресенья в результате стрельбы на дискотеке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Как сообщила пресс-секретарь полиции, в танцевальном зале на Шольвинштрассе по невыясненным пока причинам возник спор. Согласно предварительной информации, один человек сначала якобы получил ранение от удара по голове.

После этого спор между предполагаемым преступником и потерпевшим и двумя его друзьями переместился на улицу. Перед входом в заведение вероятный преступник, как утверждается, ранил двух мужчин по меньшей мере двумя выстрелами в ногу. От рикошета также получил ранение сотрудник службы безопасности.

Предполагаемый стрелок был вместе с другими людьми, которые сбежали после совершения преступления. Инцидент произошел перед 3-мя часами ночи. Дальнейшие обстоятельства сейчас выясняются полицией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия инциденты

Статьи

Шантаж "террористами": даст ли Эрдоган разрешение на вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Нет гарантий, что в 2023 году Швеция и Финляндия станут членами НАТО. Какие последствия это будет иметь и возможно ли преодолеть вето Турции? (укр.).
24 декабря 2022 — Роман Горбик, для Европейской правды

Восемь задач для послов Украины: речь Зеленского о "дипломатии войны"

"Где бы вы ни работали за рубежом, вы все равно должны жить Украиной. Украина – в состоянии войны. И вы должны быть в состоянии войны" (укр.)
23 декабря 2022 — Владимир Зеленский, президент Украины

Танки и переговоры с Путиным на условиях Украины: о чем договорился Зеленский в США

Эта поездка должна была подчеркнуть роль США в помощи Украине и усилить Байдена и других проукраинских политиков. Зеленский был способен это сделать... (укр.)
22 декабря 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда