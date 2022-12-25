Во время стрельбы рождественской ночью в Ганновере пострадали три человека

Три человека получили ранения в центре Ганновера в первые часы воскресенья в результате стрельбы на дискотеке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Как сообщила пресс-секретарь полиции, в танцевальном зале на Шольвинштрассе по невыясненным пока причинам возник спор. Согласно предварительной информации, один человек сначала якобы получил ранение от удара по голове.

После этого спор между предполагаемым преступником и потерпевшим и двумя его друзьями переместился на улицу. Перед входом в заведение вероятный преступник, как утверждается, ранил двух мужчин по меньшей мере двумя выстрелами в ногу. От рикошета также получил ранение сотрудник службы безопасности.

Предполагаемый стрелок был вместе с другими людьми, которые сбежали после совершения преступления. Инцидент произошел перед 3-мя часами ночи. Дальнейшие обстоятельства сейчас выясняются полицией.