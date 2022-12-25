В уряді Німеччини виступили за надання права голосувати на виборах з 16 років

Німецька міністерка у справах сім'ї Ліза Паус висловилася за зниження виборчого віку до 16 років на федеральних виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Таким чином, занепокоєння і потреби молодого покоління будуть "фундаментально враховані" і "з самого початку прийняті до уваги" при прийнятті політичних рішень, заявила політик "Зелених".

"Виборчий вік у 16 років на європейських виборах є важливим сигналом, але ми не повинні зупинятися на цьому", - сказала вона.

Паус зазначила, що пандемія і війна в Україні залишили особливо сильні сліди на дітях і молодих людях: "Ми спостерігаємо зростання розладів харчової поведінки, депресії та інших психічних захворювань".

За її словами, діти і молодь продемонстрували велику солідарність зі своїми батьками, бабусями і дідусями під час пандемії - і дуже часто залишалися наодинці з її наслідками.

"Складається враження, що суспільство не дуже переймається вашою ситуацією. Ось чому я терміново хочу дати молодим людям можливість бути почутими", - сказала Паус.

Лише кілька днів тому президентка Бундестагу Бербель Бас виступила за зниження виборчого віку з 18 до 16 років - як це вже відбувається на багатьох місцевих і земельних виборах, а також на європейських виборах. Той факт, що до Бундестагу досі діє виборчий вік у 18 років, є незрозумілим, сказала Бас.