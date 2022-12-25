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В правительстве Германии выступили за предоставление права голосовать на выборах с 16 лет

Воскресенье, 25 декабря 2022, 09:52

Немецкий министр по делам семьи Лиза Паус высказалась за снижение избирательного возраста до 16 лет на федеральных выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Таким образом, беспокойство и потребности молодого поколения будут "фундаментально учтены" и "с самого начала приняты во внимание" при принятии политических решений, заявила политик "Зеленых".

"Избирательный возраст в 16 лет на европейских выборах является важным сигналом, но мы не должны останавливаться на этом", - сказала она.

Паус отметила, что пандемия и война в Украине оставили особенно сильные следы на детях и молодых людях: "Мы наблюдаем рост расстройств пищевого поведения, депрессии и других психических заболеваний".

По ее словам, дети и молодежь продемонстрировали большую солидарность со своими родителями, бабушками и дедушками во время пандемии - и очень часто оставались наедине с ее последствиями.

"Складывается впечатление, что общество не очень озабочено вашей ситуацией. Вот почему я срочно хочу дать молодым людям возможность быть услышанными", - сказала Паус.

Всего несколько дней назад президент Бундестага Бербель Бас выступила за снижение избирательного возраста с 18 до 16 лет - как это уже происходит на многих местных и земельных выборах, а также на европейских выборах. Тот факт, что в Бундестаг до сих пор действует избирательный возраст в 18 лет, является непонятным, сказала Бас.

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Германия

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