Стрілянина у Парижі: зловмисник визнав "патологічну ненависть до іноземців"

Через два дні після стрілянини, яка забрала життя трьох осіб з курдської громади в Парижі, стають зрозумілішими наміри головного підозрюваного.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Прокуратура Парижа оголосила цього недільного ранку, що чоловік, перебуваючи під вартою в поліції, зізнався в тому, що має "патологічну ненависть до іноземців".

Під час своєї вбивчої подорожі в п'ятницю він спочатку відправився в Сен-Дені, потім відмовився від дій "з огляду на невелику кількість присутніх людей". Він повернувся в будинок своїх батьків, а потім пішов на вулицю д'Енжен в 10-му окрузі, щоб відкрити вогонь по курдах, яких він звинувачує в тому, що вони "брали полонених під час боротьби з ІДІЛ, замість того, щоб вбивати їх".

Чоловік, з якого в суботу було знято поліцейське утримання за станом здоров'я і який був доставлений в психіатричний лазарет штаб-квартири поліції, описав себе як "депресивного" і "схильного до самогубства", уточнивши, що він "завжди хотів вбивати мігрантів, іноземців" з моменту пограбування його будинку в 2016 році, уточнює прокурор Парижа Лора Беккуо.

Нагадаємо, постріли пролунали в п'ятницю 23 грудня в центрі Парижа біля курдського культурного центру на вулиці д'Енжен. Спочатку ЗМІ повідомляли про двох загиблих та ще чотирьох поранених. Згодом один поранений помер.

Поліція затримана нападника – 69-річного пенсіонера, слідство щодо якого ведеться за фактами вбивства, замаху на вбивство, умисного насильства із застосуванням зброї та незаконного поводження зі зброєю.

Чоловік і раніше притягався до відповідальності за насильство із застосуванням зброї та на расовому ґрунті – зокрема за напад із шаблею на табір із мігрантами. Але при цьому правоохоронці не відносили його до представника ультраправих течій.