Стрельба в Париже: злоумышленник признал "патологическую ненависть к иностранцам"

Через два дня после стрельбы, которая унесла жизни трех человек из курдской общины в Париже, становятся понятнее намерения главного подозреваемого.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Прокуратура Парижа объявила этим воскресным утром, что мужчина, находясь под стражей в полиции, признался в том, что имеет "патологическую ненависть к иностранцам".

Во время своего убийственного путешествия в пятницу он сначала отправился в Сен-Дени, затем отказался от действий "учитывая небольшое количество присутствующих людей". Он вернулся в дом своих родителей, а затем пошел на улицу д'Энжен в 10-м округе, чтобы открыть огонь по курдам, которых он обвиняет в том, что они "брали пленных во время борьбы с ИГИЛ, вместо того, чтобы убивать их".

Мужчина, с которого в субботу было снято полицейское содержание по состоянию здоровья и который был доставлен в психиатрический лазарет штаб-квартиры полиции, описал себя как "депрессивного" и "склонного к самоубийству", уточнив, что он "всегда хотел убивать мигрантов, иностранцев" с момента ограбления его дома в 2016 году, уточняет прокурор Парижа Лора Беккуо.

Напомним, выстрелы раздались в пятницу 23 декабря в центре Парижа возле курдского культурного центра на улице д'Энжен. Сначала СМИ сообщали о двух погибших и еще четырех раненых. Впоследствии один раненый скончался.

Полиция задержала нападавшего - 69-летнего пенсионера, следствие в отношении которого ведется по фактам убийства, покушения на убийство, умышленного насилия с применением оружия и незаконного обращения с оружием.

Мужчина и ранее привлекался к ответственности за насилие с применением оружия и на расовой почве - в частности за нападение с саблей на лагерь с мигрантами. Но при этом правоохранители не относили его к представителю ультраправых течений.