Король Чарльз виступив з першим на посту монарха різдвяним посланням до британців

Король Чарльз використав своє перше різдвяне послання для обговорення кризи вартості життя.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Він сказав про "велику тривогу і труднощі" для тих, хто намагається "оплачувати свої рахунки і утримувати свої сім'ї в теплі і достатку".

На тлі промови, яку король записав у каплиці Святого Георгія у Віндзорі, демонструвалися зображення продовольчих банків та допомоги бездомним.

Він вшанував пам'ять своєї матері королеви Єлизавети, яка похована в каплиці.

Покійна королева була піонером телевізійного королівського різдвяного звернення і своє минулорічне послання вона використала, щоб поговорити про "передачу естафети" наступному поколінню.

Теми промови короля стосувалися таких питань, як турбота про знедолених, важливість державної служби і підтримка багатоконфесійного підходу до релігії.

На екрані під час виступу короля з'явилися лише "діючі члени королівської сім'ї", включаючи королеву-консорт, принца та принцесу Уельську, графа Уессекського та принцесу Анну.

У час промислових суперечок і фінансового тиску послання короля було зосереджено на тих, хто підтримує людей, які цього потребують.

"Я особливо хочу віддати належне всім тим дивовижно добрим людям, які так щедро дарують їжу або пожертви, або найцінніший товар з усіх - свій час, щоб підтримати тих, хто їх оточує, хто найбільше цього потребує", - сказав король.

Букінгемський палац повідомив, що кошти, пожертвувані після смерті покійної королеви, були передані благодійній організації, яка допомагає тим, хто не в змозі оплатити рахунки за енергоносії.

Король на Різдво зібрався з іншими високопоставленими членами королівської родини в Сандрінгемі, а раніше вперше відвідав традиційну різдвяну службу в якості монарха.

Король високо оцінив роботу служб з надзвичайних ситуацій, які "невтомно працювали, щоб убезпечити нас усіх", вчителів, працівників охорони здоров'я та соціальних служб.

Промова Короля продовжує традицію, яка налічує 90 років: перше королівське різдвяне звернення на радіо виголосив у 1932 році Георг V. Першу телевізійну трансляцію представила Єлизавета ІІ у 1957 році.

З точки зору змін у стилі, король виголосив своє перше послання стоячи, а з-за столу, і його теми стосувалися більш актуальних соціальних питань.

Але було й багато традиційного. Це було різдвяне послання, виголошене в каплиці під спів хору, в якому порушувалися теми віри, надії і важливості служіння іншим.

Хор закінчив виступ, як і минулого року під час останнього послання королеви, виконанням колядки "Ой, Вифлеємське місто", а король підкреслив її послання про те, що "світло перемагає темряву".