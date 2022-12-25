Король Чарльз выступил с первым на посту монарха рождественским посланием к британцам

Король Чарльз использовал свое первое рождественское послание для обсуждения кризиса стоимости жизни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Он сказал о "большой тревоге и трудностях" для тех, кто пытается "оплачивать свои счета и содержать свои семьи в тепле и достатке".

На фоне речи, которую король записал в часовне Святого Георгия в Виндзоре, демонстрировались изображения продовольственных банков и помощи бездомным.

Он почтил память своей матери королевы Елизаветы, которая похоронена в часовне.

Покойная королева была пионером телевизионного королевского рождественского обращения и свое прошлогоднее послание она использовала, чтобы поговорить о "передаче эстафеты" следующему поколению.

Темы речи короля касались таких вопросов, как забота об обездоленных, важность государственной службы и поддержка многоконфессионального подхода к религии.

На экране во время выступления короля появились только "действующие члены королевской семьи", включая королеву-консорт, принца и принцессу Уэльскую, графа Уэссекского и принцессу Анну.

Во время промышленных споров и финансового давления послание короля было сосредоточено на тех, кто поддерживает людей, которые в этом нуждаются.

"Я особенно хочу отдать должное всем тем удивительно добрым людям, которые так щедро дарят еду или пожертвования, или самый ценный товар из всех - свое время, чтобы поддержать тех, кто их окружает, кто больше всего в этом нуждается", - сказал король.

Букингемский дворец сообщил, что средства, пожертвованные после смерти покойной королевы, были переданы благотворительной организации, которая помогает тем, кто не в состоянии оплатить счета за энергоносители.

Король на Рождество собрался с другими высокопоставленными членами королевской семьи в Сандрингеме, а ранее впервые посетил традиционную рождественскую службу в качестве монарха.

Король высоко оценил работу служб по чрезвычайным ситуациям, которые "неутомимо работали, чтобы обезопасить нас всех", учителей, работников здравоохранения и социальных служб.

Речь Короля продолжает традицию, которая насчитывает 90 лет: первое королевское рождественское обращение на радио произнес в 1932 году Георг V. Первую телевизионную трансляцию представила Елизавета II в 1957 году.

С точки зрения изменений в стиле, король произнес свое первое послание не из-за стола, а стоя, и его темы касались более актуальных социальных вопросов.

Но было и много традиционного. Это было рождественское послание, произнесенное в часовне под пение хора, в котором затрагивались темы веры, надежды и важности служения другим.

Хор закончил выступление, как и в прошлом году во время последнего послания королевы, исполнением колядки "Ой, Вифлеемский город", а король подчеркнул ее послание о том, что "свет побеждает тьму".