Cербський головнокомандувач приїхав до кордону з Косовим

Президент Сербії Александар Вучич доручив головнокомандувачу армії, генералу Мілану Мойсиловичу, приїхати до кордону з Косовим через напругу у регіоні.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Він сказав, що після зустрічі з Вучичем прямує до Рашки - міста приблизно за 10 км від кордону між Сербією і Косовим.

Мойсилович в коментарі сербським ЗМІ у неділю казав, що ситуація у муніципалітетах на півночі Косова з сербською більшістю - складна, і "вимагає присутності сербської армії уздовж адмінмежі найближчим часом".

Також в ніч на понеділок миротворча місія НАТО KFOR повідомила, що патруль в районі населеного пункту Зубін Поток чув і бачив постріли поруч із собою, але машина і персонал не постраждали.

Останній виток загострення в Косові почався після того, як просербська партія оголосила бойкот органам влади в чотирьох північних муніципалітетах. Після цього в муніципалітети зайшли косовські поліцейські, й там були призначені повторні вибори.

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