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Cербський головнокомандувач приїхав до кордону з Косовим

Понеділок, 26 грудня 2022, 11:23

Президент Сербії Александар Вучич доручив головнокомандувачу армії, генералу Мілану Мойсиловичу, приїхати до кордону з Косовим через напругу у регіоні.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Він сказав, що після зустрічі з Вучичем прямує до Рашки - міста приблизно за 10 км від кордону між Сербією і Косовим. 

Мойсилович в коментарі сербським ЗМІ у неділю казав, що ситуація у муніципалітетах на півночі Косова з сербською більшістю - складна, і "вимагає присутності сербської армії уздовж адмінмежі найближчим часом". 

Також в ніч на понеділок миротворча місія НАТО KFOR повідомила, що патруль в районі населеного пункту Зубін Поток чув і бачив постріли поруч із собою, але машина і персонал не постраждали. 

Останній виток загострення в Косові почався після того, як просербська партія оголосила бойкот органам влади в чотирьох північних муніципалітетах. Після цього в муніципалітети зайшли косовські поліцейські, й там були призначені повторні вибори.

Більше про останні події в Косові читайте тут: Сербія йде ва-банк: чому ультиматум Заходу може мати несподівані наслідки для союзника РФ.

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Сербія Косово

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