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Сербский главнокомандующий приехал к границе с Косово

Понедельник, 26 декабря 2022, 11:23

Президент Сербии Александар Вучич поручил главнокомандующему армии, генералу Милану Мойсиловичу, приехать к границе с Косово из-за напряжения в регионе.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Мойсилович в комментарии сербским СМИ в воскресенье говорил, что ситуация в муниципалитетах на севере Косово с сербским большинством - сложная, и "требует присутствия сербской армии вдоль админграницы в ближайшее время". 

Он сказал, что после встречи с Вучичем направляется в Рашку - город примерно в 10 км от границы между Сербией и Косово. 

Также в ночь на понедельник миротворческая миссия НАТО KFOR сообщила, что патруль в районе населенного пункта Зубин Поток слышал и видел выстрелы рядом с собой, но машина и персонал не пострадали. 

Последний виток обострения в Косово начался после того, как просербская партия объявила бойкот органам власти в четырех северных муниципалитетах. После этого в муниципалитеты зашли косовские полицейские, и там были назначены повторные выборы.

Больше о последних событиях в Косово читайте здесь: Сербия идет ва-банк: почему ультиматум Запада может иметь неожиданные последствия для союзника РФ.

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