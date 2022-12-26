У ЄС назвали найбільших виробників вина серед країн блоку
Понеділок, 26 грудня 2022, 16:38
Перші місця за обсягами виробництва вин серед країн Євросоюзу у 2021 році посідали Іспанія, Італія та Франція.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в інфографіці Євростату, статистичного відомства ЄС.
За зведеними даними, всього у країнах Євросоюзу за 2021 рік виробили 17,6 млрд літрів вина. З них 29% припадають на Іспанію, 28% - Італію, 20% - Францію.
🍷🍷🍇17.6 billion litres of wine were produced in the EU in 2021. — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) December 26, 2022
Top producers:
🇪🇸 Spain (29% of the total EU production)
🇮🇹 Italy (28%)
🇫🇷 France (20%)
🇩🇪 Germany (7%)
🇵🇹 Portugal (4%)
🇭🇺 Hungary (2%)
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Наступні у списку, зі значним відривом - Німеччина (7%), Португалія (4%) та Угорщина (2%).
Зазначимо, Євростат зазвичай публікує статистичні дані зі значним відривом від періоду, який вони охоплюють - через час, який необхідний для збору та систематизації інформації. Так, дані про лідерів з виробництва обсмаженої кави у ЄС за 2020 рік оприлюднили лише восени 2021 року, перші місця посіли Італія та Німеччина.