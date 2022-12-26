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У ЄС назвали найбільших виробників вина серед країн блоку

інфографіка
Понеділок, 26 грудня 2022, 16:38

Перші місця за обсягами виробництва вин серед країн Євросоюзу у 2021 році посідали Іспанія, Італія та Франція.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в інфографіці Євростату, статистичного відомства ЄС. 

За зведеними даними, всього у країнах Євросоюзу за 2021 рік виробили 17,6 млрд літрів вина. З них 29% припадають на Іспанію, 28% - Італію, 20% - Францію.

Наступні у списку, зі значним відривом - Німеччина (7%), Португалія (4%) та Угорщина (2%).

Зазначимо, Євростат зазвичай публікує статистичні дані зі значним відривом від періоду, який вони охоплюють - через час, який необхідний для збору та систематизації інформації. Так, дані про лідерів з виробництва обсмаженої кави у ЄС за 2020 рік оприлюднили лише восени 2021 року, перші місця посіли Італія та Німеччина.

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Євростат

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