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В ЕС назвали крупнейших производителей вина среди стран блока

инфографика
Понедельник, 26 декабря 2022, 16:38

Первые места по объемам производства вин среди стран Евросоюза в 2021 году занимали Испания, Италия и Франция.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в инфографике Евростата, статистического ведомства ЕС. 

Всего в странах Евросоюза за 2021 год произвели 17,6 млрд литров вина. Из них 29% приходятся на Испанию, 28% - Италию, 20% - Францию.

Следующие в списке, со значительным отрывом - Германия (7%), Португалия (4%) и Венгрия (2%).

Отметим, Евростат обычно публикует статистические данные со значительным отрывом от периода, который они охватывают - из-за времени, необходимого для сбора и систематизации информации. Так, данные о лидерах по производству обжаренного кофе в ЕС за 2020 год опубликовали только осенью 2021 года, первые места тогда заняли Италия и Германия.

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Евростат

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