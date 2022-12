В ЕС назвали крупнейших производителей вина среди стран блока

Первые места по объемам производства вин среди стран Евросоюза в 2021 году занимали Испания, Италия и Франция.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в инфографике Евростата, статистического ведомства ЕС.

Всего в странах Евросоюза за 2021 год произвели 17,6 млрд литров вина. Из них 29% приходятся на Испанию, 28% - Италию, 20% - Францию.

🍷🍷🍇17.6 billion litres of wine were produced in the EU in 2021. ⁠⁠

Top producers:⁠

🇪🇸 ⁠Spain (29% of the total EU production)

🇮🇹 Italy (28%)

🇫🇷 France (20%)

🇩🇪 Germany (7%)

🇵🇹 Portugal (4%)

🇭🇺 Hungary (2%)

