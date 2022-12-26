В ЕС назвали крупнейших производителей вина среди стран блока
Понедельник, 26 декабря 2022, 16:38
Первые места по объемам производства вин среди стран Евросоюза в 2021 году занимали Испания, Италия и Франция.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в инфографике Евростата, статистического ведомства ЕС.
Всего в странах Евросоюза за 2021 год произвели 17,6 млрд литров вина. Из них 29% приходятся на Испанию, 28% - Италию, 20% - Францию.
🍷🍷🍇17.6 billion litres of wine were produced in the EU in 2021. — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) December 26, 2022
Top producers:
🇪🇸 Spain (29% of the total EU production)
🇮🇹 Italy (28%)
🇫🇷 France (20%)
🇩🇪 Germany (7%)
🇵🇹 Portugal (4%)
🇭🇺 Hungary (2%)
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Следующие в списке, со значительным отрывом - Германия (7%), Португалия (4%) и Венгрия (2%).
Отметим, Евростат обычно публикует статистические данные со значительным отрывом от периода, который они охватывают - из-за времени, необходимого для сбора и систематизации информации. Так, данные о лидерах по производству обжаренного кофе в ЕС за 2020 год опубликовали только осенью 2021 года, первые места тогда заняли Италия и Германия.