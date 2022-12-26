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У Німеччині заявили про завершення пандемії коронавірусу

Понеділок, 26 грудня 2022, 18:59

Керівник відділу вірусології берлінської клініки "Шаріте" Крістіан Дроссен, який входить до складу ради з питань коронавірусу при федеральному уряді Німеччини, вважає, що пандемія COVID-19 уже добігла кінця.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Дроссен заявив в інтерв’ю Tagesspiegel.

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"За моєю оцінкою, цієї зими ми переживаємо першу ендемічну хвилю коронавірусу. Це означає, що пандемія закінчилася", – вважає вірусолог.

За його словами, по завершенні зими імунітет до COVID-19 у населення буде настільки поширеним і стійким, що вірус навряд чи зможе масово поширюватись улітку. Єдиним обмеженням вірусолог назвав черговий мутаційний стрибок, "але і цього я наразі не очікую".

Коментуючи ситуацію в Китаї, де наразі масово поширюється коронавірус після відмови від політики "нульової толерантності" до COVID-19, Дростен сказав: "Великою помилкою в Китаї було те, що не було обізнаності про вакцинацію серед населення, особливо серед людей похилого віку".

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На його думку, кампанія з вакцинації у Німеччині та Європі загалом стала вирішальним кроком у боротьбі з пандемією. Вірусолог водночас вважає виправданими обмеження, запроваджені через поширення COVID-19.

"Ніколи не йшлося про те, щоб зупинити пандемію. Від початку було зрозуміло, що це неможливо. Але якби ви взагалі нічого не робили, було б мільйон смертей або більше в Німеччині ще до поширення штаму "Дельта". Тому довелося обмежити людські контакти", – пояснив Дростен.

Ще влітку Єврокомісія попереджала, що на держави-члени ЄС взимку чекає чергова хвиля COVID-19, і закликала прискорити вакцинацію вразливих груп населення.

Зазначимо, що від жовтня в Німеччині посилили обмежувальні заходи через поширення коронавірусу.

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Коронавірус Німеччина

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