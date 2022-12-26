В Германии заявили о завершении пандемии коронавируса

Руководитель отдела вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дроссен, который входит в состав совета по вопросам коронавируса при федеральном правительстве Германии, считает, что пандемия COVID-19 уже подошла к концу.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Дроссен заявил в интервью Tagesspiegel.

"По моей оценке, этой зимой мы переживаем первую эндемическую волну коронавируса. Это означает, что пандемия закончилась", - считает вирусолог.

По его словам, по завершении зимы иммунитет к COVID-19 у населения будет настолько распространенным и устойчивым, что вирус вряд ли сможет массово распространяться летом. Единственным ограничением вирусолог назвал очередной мутационный скачок, "но и этого я пока не ожидаю".

Комментируя ситуацию в Китае, где сейчас массово распространяется коронавирус после отказа от политики "нулевой толерантности" к COVID-19, Дростен сказал: "Большой ошибкой в Китае было то, что не было осведомленности о вакцинации среди населения, особенно среди пожилых людей".

По его мнению, кампания по вакцинации в Германии и Европе в целом стала решающим шагом в борьбе с пандемией. Вирусолог одновременно считает оправданными ограничения, введенные из-за распространения COVID-19.

"Никогда речь не шла о том, чтобы остановить пандемию. С самого начала было понятно, что это невозможно. Но если бы вы вообще ничего не делали, было бы миллион смертей или больше в Германии еще до распространения штамма "Дельта". Поэтому пришлось ограничить человеческие контакты", - пояснил Дростен.

Еще летом Еврокомиссия предупреждала, что государства-члены ЕС зимой ждет очередная волна COVID-19, и призвала ускорить вакцинацию уязвимых групп населения.

Отметим, что с октября в Германии усилили ограничительные меры из-за распространения коронавируса.