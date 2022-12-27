Зеленський звільнив спецпредставника України щодо Придністров'я: стане послом
Вівторок, 27 грудня 2022, 08:04
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади спецпредставника України щодо Придністров’я, призначеного у лютому цього року, та одразу призначив його послом в Аргентині.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в указі, оприлюдненому 26 грудня.
"...увільнити Клименка Юрія Аркадійовича від виконання обов'язків Спеціального представника України з питань придністровського врегулювання", - зазначають у ньому.
Одночасно опублікували указ про призначення Клименка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Аргентині.
Клименко був призначений спецпредставником щодо Придністров’я з 9 лютого 2022 року, а до того у 2013-2021 роках був постійним представником України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.
Попередній спецпредставник України Віктор Крижанівський трагічно загинув у жовтні 2021 року, внаслідок падіння у власному будинку.
Дивіться також: Реальні шляхи деокупації Придністров'я. Війною, блокадою, газом?