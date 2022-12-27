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Зеленський звільнив спецпредставника України щодо Придністров'я: стане послом

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Вівторок, 27 грудня 2022, 08:04

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади спецпредставника України щодо Придністров’я, призначеного у лютому цього року, та одразу призначив його послом в Аргентині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в указі, оприлюдненому 26 грудня.

"...увільнити Клименка Юрія Аркадійовича від виконання обов'язків Спеціального представника України з питань придністровського врегулювання", - зазначають у ньому.

Одночасно опублікували указ про призначення Клименка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Аргентині.

Клименко був призначений спецпредставником щодо Придністров’я з 9 лютого 2022 року, а до того у 2013-2021 роках був постійним представником України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Попередній спецпредставник України Віктор Крижанівський трагічно загинув у жовтні 2021 року, внаслідок падіння у власному будинку. 

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Придністров'я

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