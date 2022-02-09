Зеленський призначив спецпредставника України з Придністров'я
Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Клименка на посаду спеціального представника України з питань придністровського врегулювання.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ опублікований на сайті глави держави 8 лютого.
"...призначити Клименка Юрія Аркадійовича спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання", - йдеться в указі.
Юрій Клименко з жовтня 2013 року до квітня 2021 року був постійним представником України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.
Він також працював у посольствах України в США і державах Бенілюкс, був генконсулом у Салоніках та Барселоні.
Попередній спецпредставник України Віктор Крижанівський трагічно загинув 16 жовтня 2021 року на 60-му році життя. Він упав зі сходів у власному будинку, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.
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