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Зеленський призначив спецпредставника України з Придністров'я

Середа, 9 лютого 2022, 11:59

Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Клименка на посаду спеціального представника України з питань придністровського врегулювання.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ опублікований на сайті глави держави 8 лютого.

"...призначити Клименка Юрія Аркадійовича спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання", - йдеться в указі.

Зеленський змінив посла у Польщі 

Юрій Клименко з жовтня 2013 року до квітня 2021 року був постійним представником України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Він також працював у посольствах України в США і державах Бенілюкс, був генконсулом у Салоніках та Барселоні.

Попередній спецпредставник України Віктор Крижанівський трагічно загинув 16 жовтня 2021 року на 60-му році життя. Він упав зі сходів у власному будинку, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

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