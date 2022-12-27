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Зеленский уволил спецпредставителя Украины по Приднестровью и назначил послом

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Вторник, 27 декабря 2022, 08:04

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности спецпредставителя Украины по Приднестровью, назначенного в феврале этого года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в указе, обнародованном 26 декабря.

"...освободить Клименко Юрия Аркадьевича от исполнения обязанностей Специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования", - отмечается в нем.

Одновременно опубликовали указ о назначении Клименко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Аргентине.

Клименко был назначен на эту должность с 9 февраля 2022 года, а до этого в 2013-2021 годах был постоянным представителем Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Предыдущий спецпредставитель Украины Виктор Крыжановский трагически погиб в октябре 2021 года, в результате падения в собственном доме. 

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Приднестровье

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