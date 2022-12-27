Глава МЗС Німеччини – про вступ України в ЄС: Брюссель має виконати своє "домашнє завдання"

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що Європейський Союз повинен зайнятись внутрішніми перетвореннями на тлі потенційного розширення, зокрема прийняття до свого складу України.

Про це Бербок сказала в інтерв’ю румунському порталу Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Глава німецького МЗС назвала "історичним моментом" надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі в червні.

"Українці також щодня борються за право вільно обирати своє майбутнє. І вони бачать це майбутнє в Європі, в ЄС. Шлях туди буде ще довгим і, безумовно, часом складним, але ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну в процесі гармонізації її правової системи та стандартів з європейськими, прокладаючи таким чином шлях до членства в ЄС", – зауважила вона.

Бербок водночас зазначила, що Євросоюз також має виконати "домашнє завдання".

"Недостатньо вивісити більше нових прапорів на будівлі Ради (ЄС) у Брюсселі. Ми повинні думати про те, як ми можемо залишатися здатними діяти й ухвалювати рішення в розширеному Союзі. Саме тому ми підтримуємо реформи, наприклад застосування кваліфікованої більшості голосів у більшій кількості сфер", – пояснила глава МЗС Німеччини.

Ще в червні Анналена Бербок висловилася за реформу Євросоюзу, зокрема відмову від принципу одностайності прийняття рішень у зовнішній політиці, перед розширенням блоку, а також підтримала вступ у ЄС України.

Нагадаємо, міністерка у справах Європи уряду Австрії Кароліне Едтштадлер вважає реальною перспективу вступу України до Європейського Союзу, якщо вона продовжуватиме йти шляхом реформ.

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