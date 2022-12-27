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Глава МЗС Німеччини – про вступ України в ЄС: Брюссель має виконати своє "домашнє завдання"

Вівторок, 27 грудня 2022, 18:42

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що Європейський Союз повинен зайнятись внутрішніми перетвореннями на тлі потенційного розширення, зокрема прийняття до свого складу України.

Про це Бербок сказала в інтерв’ю румунському порталу Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Глава німецького МЗС назвала "історичним моментом" надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі в червні.

"Українці також щодня борються за право вільно обирати своє майбутнє. І вони бачать це майбутнє в Європі, в ЄС. Шлях туди буде ще довгим і, безумовно, часом складним, але ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну в процесі гармонізації її правової системи та стандартів з європейськими, прокладаючи таким чином шлях до членства в ЄС", – зауважила вона.

Бербок водночас зазначила, що Євросоюз також має виконати "домашнє завдання".

"Недостатньо вивісити більше нових прапорів на будівлі Ради (ЄС) у Брюсселі. Ми повинні думати про те, як ми можемо залишатися здатними діяти й ухвалювати рішення в розширеному Союзі. Саме тому ми підтримуємо реформи, наприклад застосування кваліфікованої більшості голосів у більшій кількості сфер", – пояснила глава МЗС Німеччини.

Ще в червні Анналена Бербок висловилася за реформу Євросоюзу, зокрема відмову від принципу одностайності прийняття рішень у зовнішній політиці, перед розширенням блоку, а також підтримала вступ у ЄС України.

Нагадаємо, міністерка у справах Європи уряду Австрії Кароліне Едтштадлер вважає реальною перспективу вступу України до Європейського Союзу, якщо вона продовжуватиме йти шляхом реформ.

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Німеччина Вступ до ЄС

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