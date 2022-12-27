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Глава МИД Германии - о вступлении Украины в ЕС: Брюссель должен выполнить свое "домашнее задание"

Вторник, 27 декабря 2022, 18:42

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что Европейский Союз должен заняться внутренними преобразованиями на фоне потенциального расширения, в частности принятия в свой состав Украины.

Об этом Бербок сказала в интервью румынскому порталу Digi24, сообщает "Европейская правда".

Глава немецкого МИД назвала "историческим моментом" предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе в июне.

"Украинцы также ежедневно борются за право свободно выбирать свое будущее. И они видят это будущее в Европе, в ЕС. Путь туда будет еще долгим и, безусловно, порой сложным, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации ее правовой системы и стандартов с европейскими, прокладывая таким образом путь к членству в ЕС", - отметила она.

Бербок одновременно отметила, что Евросоюз также должен выполнить "домашнее задание".

"Недостаточно вывесить больше новых флагов на здании Совета (ЕС) в Брюсселе. Мы должны думать о том, как мы можем оставаться способными действовать и принимать решения в расширенном Союзе. Именно поэтому мы поддерживаем реформы, например применение квалифицированного большинства голосов в большем количестве сфер", - пояснила глава МИД Германии.

Еще в июне Анналена Бербок высказалась за реформу Евросоюза, в частности отказ от принципа единогласия принятия решений во внешней политике, перед расширением блока, а также поддержала вступление в ЕС Украины.

Напомним, министр по делам Европы правительства Австрии Каролине Эдтштадлер считает реальной перспективу вступления Украины в Европейский Союз, если она будет продолжать идти по пути реформ.

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Германия Вступление в ЕС

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