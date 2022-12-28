Меркель не збирається брати участь в зусиллях із завершення війни в Україні

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що питання про її участь у мирному врегулюванні між Росією і Україною не стоїть.

Про це вона сказала в інтерв’ю Corriere della sera, повідомляє "Європейська правда".

"Це питання не стоїть" - сказала Меркель, коментуючи свою можливу участь у врегулюванні.

За її словами, вона не знає, як саме має закінчитися війна.

"Це колись закінчиться переговорами. Війни закінчуються за столом переговорів. Є різниця між примусовим миром, якого я, як і багато інших, не хочу, і відкритою та дружньою розмовою" - зазначила Меркель.

Вона вкотре стала на захист своєї політики щодо Росії.

"Мінські домовленості 2014 року були спробою дати Україні час. Україна використала цей період для того, щоб стати сильнішою, що ми бачимо сьогодні. Країна 2014/15 року - це не та країна, яка є сьогодні. І я сумніваюся, що НАТО тоді міг б зробити багато, щоб допомогти Україні, як це відбувається сьогодні" – сказала колишня канцлерка.

Нагадаємо, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що відмова її уряду від проєкту російського газогону "Північний потік-2" разом із Мінськими домовленостями могла б призвести до небажаного погіршення відносин із Росією.