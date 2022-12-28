Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Меркель не собирается участвовать в усилиях по завершению войны в Украине

Среда, 28 декабря 2022, 08:29

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос о ее участии в мирном урегулировании между Россией и Украиной не стоит.

Об этом она сказала в интервью Corriere della sera, сообщает "Европейская правда".

"Этот вопрос не стоит" - сказала Меркель, комментируя свое возможное участие в урегулировании.

По ее словам, она не знает, как именно должна закончиться война.

"Это когда-то закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров. Есть разница между принудительным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытым и дружеским разговором", - отметила Меркель.

Она в очередной раз стала на защиту своей политики в отношении России.

"Минские договоренности 2014 года были попыткой дать Украине время. Украина использовала этот период для того, чтобы стать сильнее, что мы видим сегодня. Страна 2014/15 года - это не та страна, которая есть сегодня. И я сомневаюсь, что НАТО тогда мог бы сделать много, чтобы помочь Украине, как это происходит сегодня", - сказала бывшая канцлер.

Напомним, бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что отказ ее правительства от проекта российского газопровода "Северный поток-2" вместе с Минскими договоренностями мог бы привести к нежелательному ухудшению отношений с Россией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Меркель

Статьи

Проблема не в сексологии. Почему Зеленский должен уволить назначенного им посла в Болгарии

Решение президента о новом после в Болгарии будет иметь либо плохие последствия, либо катастрофические. Этот текст объясняет, почему это не преувеличение.
27 декабря 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

В Брюссель через препятствия: чем полезен Украине балканский опыт вступления в ЕС

Балканские страны столкнулись с "подножками" на своем пути в ЕС. С такими же или похожими проблемами скоро познакомится и Украина (укр.).
27 декабря 2022 — Мария Репко, Центр экономической стратегии

Предохранитель от авторитаризма: как Хорватия после войны сбалансировала ветви власти

Политическая система Хорватии позволила стране пройти путь от полуавторитаризма к парламентской демократии. Что в ней может оказаться полезным для Украины? (укр.).
26 декабря 2022 — Назар Заболотный для Европейской правды