Словенія прийняла на лікування двох важкопоранених українців

До Словенії в середу прибув літак із двома важкопораненими українськими громадянами та людиною, що їх супроводжує, для отримання подальшої повної медичної допомоги та реабілітації.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомило посольство України у Словенії.

Поранені та людина, що їх супроводжувала, були доставлені до Словенії транспортним літаком L-410 Turbolet словенських Збройних сил, який спеціально для цієї місії був обладнаний медичним модулем для перевезення хворих та поранених. Поранених українців супроводжувала медична бригада Збройних сил Словенії.

Координацією транспортування та подальшого лікування опікувались Управління цивільного захисту та ліквідації наслідків стихійного лиха, Державне управління з підтримки та інтеграції мігрантів, а також міністерства закордонних справ, охорони здоров'я та оборони Словенії.

У Словенії поранені українці пройдуть повний курс лікування у словенських медичних закладах. У посольстві стверджують, що це вже дев’ятнадцята країна-член ЄС, яка зголосилась надати допомогу пораненим українцям із зони бойових дій.

"Висловлюємо щиру вдячність всім причетним державним інституціям Республіки Словенія за триваючу допомогу Україні та українському народу", – зазначили в посольстві.

Нагадаємо, що наприкінці листопада міністр оборони Словенії Мар’ян Шарець під час візиту до Києва обговорював із українським візаві Олексієм Резніковим перспективи лікування у своїй країні поранених українців.

У вересні в польському Жешуві почав роботу хаб для евакуації українців, яких везуть на лікування до інших країн Європи. Проєкт фінансується коштами Механізму цивільного захисту ЄС і є частиною ширшої програми медичної евакуації яку ЄС запустив раніше цього року.