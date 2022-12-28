Словения приняла на лечение двух тяжелораненых украинцев

В Словению в среду прибыл самолет с двумя тяжелоранеными украинскими гражданами и человеком, который их сопровождает, для получения дальнейшей полной медицинской помощи и реабилитации.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщило посольство Украины в Словении.

Раненые и человек, который их сопровождал, были доставлены в Словению транспортным самолетом L-410 Turbolet словенских Вооруженных сил, который специально для этой миссии был оборудован медицинским модулем для перевозки больных и раненых. Раненых украинцев сопровождала медицинская бригада Вооруженных сил Словении.

Координацией транспортировки и дальнейшего лечения занимались Управление гражданской защиты и ликвидации последствий стихийного бедствия, Государственное управление по поддержке и интеграции мигрантов, а также министерства иностранных дел, здравоохранения и обороны Словении.

В Словении раненые украинцы пройдут полный курс лечения в словенских медицинских учреждениях. В посольстве утверждают, что это уже девятнадцатая страна-член ЕС, которая согласилась оказать помощь раненым украинцам из зоны боевых действий.

"Выражаем искреннюю благодарность всем причастным государственным институтам Республики Словения за продолжающуюся помощь Украине и украинскому народу", - отметили в посольстве.

Напомним, что в конце ноября министр обороны Словении Марьян Шарец во время визита в Киев обсуждал с украинским визави Алексеем Резниковым перспективы лечения в своей стране раненых украинцев.

В сентябре в польском Жешуве начал работу хаб для эвакуации украинцев, которых везут на лечение в другие страны Европы. Проект финансируется средствами Механизма гражданской защиты ЕС и является частью более широкой программы медицинской эвакуации которую ЕС запустил ранее в этом году.