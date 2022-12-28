Представники Туреччини й Сирії уперше з 2011 року зустрілись у Москві

У Москві в середу відбулась зустріч очільників міністерств оборони та розвідувальних служб Туреччини, Росії, Сирії – для Анкари й Дамаска це перша з початку громадянської війни у 2011 році зустріч такого рівня.

Про це повідомили оборонні відомства Туреччини й Росії, передає "Європейська правда".

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар разом з главою Національної розвідувальної організації Хаканом Фіданом зустрілися з міністром оборони Росії Сергєєм Шойгу та Сирії Махмудом Аббасом, а також керівниками розвідок двох країн.

"Під час зустрічі обговорювалися сирійська криза, проблема біженців та спільні зусилля у боротьбі з терористичними організаціями на сирійській території", – йдеться в повідомленні турецької сторони.

У повідомленні зустріч названа конструктивною, було досягнуто домовленості про те, що такі тристоронні зустрічі та обговорення будуть продовжені "з метою забезпечення та підтримки стабільності в Сирії та регіоні".

Міністерство оборони РФ своєю чергою заявило, що "сторони відзначили конструктивний характер діалогу, що відбувся в даному форматі, і необхідність його продовження в інтересах подальшої стабілізації ситуації в арабській республіці та регіоні в цілому".

З початку громадянської війни в Сирії у 2011 році Туреччина підтримувала окремі угруповання повстанців проти влади Башара Асада, а Росія, навпаки, сирійського президента.

Водночас Анкара неодноразово відтоді здійснювала військові операції на півночі Сирії, де проти Асада воюють прокурдські збройні угруповання, пояснюючи це необхідністю захисту від терористичної загрози (Курдська робітнича партія визнана в Туреччині терористичною).

Остання така операція була ініційована президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у червні 2022 року.

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