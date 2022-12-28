Представители Турции и Сирии впервые с 2011 года встретились в Москве

В Москве в среду состоялась встреча руководителей министерств обороны и разведывательных служб Турции, России, Сирии - для Анкары и Дамаска это первая с начала гражданской войны в 2011 году встреча такого уровня.

Об этом сообщили оборонные ведомства Турции и России, передает "Европейская правда".

Министр обороны Турции Хулуси Акар вместе с главой Национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом встретились с министром обороны России Сергеем Шойгу и Сирии Махмудом Аббасом, а также руководителями разведок двух стран.

"Во время встречи обсуждались сирийский кризис, проблема беженцев и совместные усилия в борьбе с террористическими организациями на сирийской территории", - говорится в сообщении турецкой стороны.

В сообщении встреча названа конструктивной, была достигнута договорённость о том, что такие трёхсторонние встречи и обсуждения будут продолжены "с целью обеспечения и поддержания стабильности в Сирии и регионе".

Министерство обороны РФ в свою очередь заявило, что "стороны отметили конструктивный характер состоявшегося в данном формате диалога и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации ситуации в арабской республике и регионе в целом".

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Турция поддерживала отдельные группировки повстанцев против власти Башара Асада, а Россия, наоборот, сирийского президента.

В то же время Анкара неоднократно с тех пор осуществляла военные операции на севере Сирии, где против Асада воюют прокурдские вооруженные группировки, объясняя это необходимостью защиты от террористической угрозы (Курдская рабочая партия признана в Турции террористической).

Последняя такая операция была инициирована президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в июне 2022 года.

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