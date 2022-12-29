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Прем’єрка Естонії: єдиний шлях до миру – це допомогти Україні перемогти

Четвер, 29 грудня 2022, 13:10

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас після ранкових ракетних ударів РФ закликала збільшити військову підтримку Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у Twitter.

"У той час як Росія хоче змусити світ повірити, що вона прагне миру, насправді вона продовжує свої масові воєнні злочини проти українців. Шлях до миру - допомогти Україні перемогти та збільшити військову допомогу" - написала Каллас.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після нового ракетного удару РФ по Україні назвав дії Кремля варварством та акцентував на тому, що нейтральна позиція щодо цієї війни виглядає дивно.

За останньою інформацією від головнокомандувача ЗСУ, всього Росія випустила 29 грудня 69 ракет, з них 54 знищила українська ППО. 

Ракетний удар вже засудили низка послів, президентка Молдови Мая Санду, глава МЗС Франції Катрін Колонна.

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Війна з РФ Естонія

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