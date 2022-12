Премьер Эстонии: единственный путь к миру - это помочь Украине победить

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас после утренних ракетных ударов РФ призвала увеличить военную поддержку Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в Twitter.

"В то время как Россия хочет заставить мир поверить, что она стремится к миру, на самом деле она продолжает свои массовые военные преступления против украинцев. Путь к миру - помочь Украине победить и увеличить военную помощь", - написала Каллас.

While Russia wants to make the world believe it seeks peace, in reality it continues its massive war crimes against Ukrainians. The way to peace is to help #Ukraine win and scale up military aid. https://t.co/IB4LHc5dUY