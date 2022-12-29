У Британії клініка розіслала підтвердження про рак замість привітання з Різдвом

Британський медичний центр Askern випадково повідомив пацієнтам, що у них агресивний рак легенів, замість того, щоб побажати їм щасливого Різдва.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Центр надіслав текстове повідомлення людям, зареєстрованим у клініці в Донкастері, 23 грудня. У центрі зареєстровані майже 8000 пацієнтів.

У першому повідомленні одержувачам повідомлялося, що у них "агресивний рак легенів з метастазами", тип вторинного злоякісного росту.

Пацієнтам було запропоновано заповнити форму, яка дозволяє людям з невиліковними захворюваннями претендувати на певні пільги.

Однак, приблизно через годину люди отримали друге повідомлення про те, що це була помилка, і вони мали привітати їх з Різдвом.

Сара Харгрівз, яка чекала на результати медичних аналізів, сказала, що після того, як вона отримала перше повідомлення, коли вона ходила за покупками, їй "стало погано, і я зламалася".

"Я щойно видалила родимку і чекала на результат біопсії, а також лежала в лікарні, оскільки мій мазок виявився ненормальним, тож так, я дуже хвилювалася", - сказала вона.

Незважаючи на неодноразові дзвінки до клініки, вона сказала, що їй було важко додзвонитися, щоб поговорити з ким-небудь.

У другому повідомленні перепрошували за помилку. Однак деякі пацієнти повторно отримали підтвердження діагностування раку.