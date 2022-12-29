В Британии клиника разослала подтверждение о раке вместо поздравления с Рождеством

Британский медицинский центр Askern случайно сообщил пациентам, что у них агрессивный рак легких, вместо того, чтобы пожелать им счастливого Рождества.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Центр прислал текстовое сообщение людям, зарегистрированным в клинике в Донкастере, 23 декабря. В центре зарегистрированы почти 8000 пациентов.

В первом сообщении получателям сообщалось, что у них "агрессивный рак легких с метастазами", тип вторичного злокачественного роста.

Пациентам было предложено заполнить форму, которая позволяет людям с неизлечимыми заболеваниями претендовать на определенные льготы.

Однако, примерно через час люди получили второе сообщение о том, что это была ошибка, и они должны были поздравить их с Рождеством.

Сара Харгривз, которая ждала результатов медицинских анализов, сказала, что после того, как она получила первое сообщение, когда она ходила за покупками, ей "стало плохо, и я сломалась".

"Я только что удалила родинку и ждала результат биопсии, а также лежала в больнице, поскольку мой мазок оказался ненормальным, так что да, я очень волновалась", - сказала она.

Несмотря на неоднократные звонки в клинику, она сказала, что ей было трудно дозвониться, чтобы поговорить с кем-либо.

Во втором сообщении извинялись за ошибку. Однако некоторые пациенты повторно получили подтверждение диагностирования рака.