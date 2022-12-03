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Католицька церква Італії знову дозволила рукостискання, заборонені через COVID-19

Субота, 3 грудня 2022, 15:26

Католицька церква Італії відновлює рукостискання для "знаку миру" під час меси в рамках більш широкого послаблення заходів по боротьбі з COVID-19.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Можна буде відновити звичайну форму обміну знаком миру", - йдеться в листі Італійської єпископської конференції (CEI) до єпископів.

"Знак миру" відбувається після молитви Господньої і перед таїнством Святого Причастя як спосіб для віруючих висловити один одному свою спільну віру.

У розпал пандемії цей жест був скасований, а минулого року Рада Єпископів заявила, що він може бути відновлений, але тільки через погляд в очі або схилення голови.

У своїх останніх рекомендаціях єпископам, Рада Єпископських Конференцій закликала продовжувати вживати запобіжних заходів, таких як запрошення вірних дезінфікувати руки при вході до церкви.

Італія є однією з країн, які найбільше постраждали від коронавірусу, але обмеження нещодавно були послаблені. Маски для обличчя не є обов'язковими в громадському транспорті з 1 жовтня

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Італія

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