Католическая церковь Италии снова разрешила рукопожатия, запрещенные из-за COVID-19

Католическая церковь Италии восстанавливает рукопожатие для "знака мира" во время мессы в рамках более широкого ослабления мер по борьбе с COVID-19.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Можно будет восстановить обычную форму обмена знаком мира", - говорится в письме Итальянской епископской конференции (CEI) к епископам.

"Знак мира" совершается после молитвы Господней и перед таинством Святого Причастия как способ для верующих выразить друг другу свою общую веру.

В разгар пандемии этот жест был отменен, а в прошлом году Совет Епископов заявил, что он может быть восстановлен, но только через взгляд в глаза или склонение головы.

В своих последних рекомендациях епископам, Совет Епископских Конференций призвал продолжать принимать меры предосторожности, такие как приглашение верующих дезинфицировать руки при входе в церковь.

Италия является одной из стран, наиболее пострадавших от коронавируса, но ограничения недавно были ослаблены. Маски для лица не являются обязательными в общественном транспорте с 1 октября.