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Німеччина передала 28 одиниць спецтехніки для ДСНС України

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П'ятниця, 30 грудня 2022, 17:05

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України отримали спеціалізовану техніку від Німеччини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, пише "Європейська правда".

30 грудня на базі навчально-тренувального полігону аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Рівненській області відбулася передача 28 одиниць спеціальної та спеціалізованої техніки.

 Німе

Зокрема, українським рятувальникам було передано підйомники, крани-маніпулятори, паливозаправники, самоскиди, автоцистерни, вантажівки з генераторами.

Спецтехніку українські рятувальники отримали від Федерального агентства технічної допомоги THW, а сертифікат на отримання особисто вручала посол Німеччини в Україні Анка  Фельдгузен. 

THW - це німецька організація цивільної оборони та ліквідації наслідків стихійних лих федерального уряду з добровільними і штатними співробітниками, що перебуває у віданні Міністерства внутрішніх справ Німеччини.

Раніше агентство повідомило, що вже відправило 355 транспортів допомоги з Німеччини в Україну та сусідні країни.

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Німеччина

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