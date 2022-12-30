Германия передала 28 единиц спецтехники для ГСЧС Украины

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины получили специализированную технику от Германии.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, пишет "Европейская правда".

30 декабря на базе учебно-тренировочного полигона аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области состоялась передача 28 единиц специальной и специализированной техники.

В частности, украинским спасателям были переданы подъемники, краны-манипуляторы, топливозаправщики, самосвалы, автоцистерны, грузовики с генераторами.

Спецтехнику украинские спасатели получили от Федерального агентства технической помощи THW, а сертификат на получение лично вручала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

THW - это немецкая организация гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий федерального правительства с добровольными и штатными сотрудниками, находящаяся в ведении Министерства внутренних дел Германии.

Ранее агентство сообщило, что уже отправило 355 транспортов помощи из Германии в Украину и соседние страны.