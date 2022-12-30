Орбан збільшив дефіцит бюджету Угорщини після того, як парламент затвердив документ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан видав указ про перегляд бюджету країни на 2023 рік, збільшивши дефіцит і залишивши осторонь парламент, який традиційно затверджує фіскальний план.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Дефіцит зросте до 3,4 трлн форинтів ($9 млрд) з 2,4 трлн форинтів у первісному бюджеті, який парламент затвердив у червні, згідно з указом, опублікованим наприкінці четверга.

Уряд заявив, що це збільшить бюджетний розрив до 3,9% валового внутрішнього продукту, порівняно з початковим цільовим показником у 3,5%.

Доходи і витрати також зростатимуть, чому частково сприяє найвищий у Європейському Союзі рівень інфляції, який, за прогнозами центрального банку, у грудні може зрости до 27% річних.

Цього місяця ЄС фактично призупинив виділення майже 28 млрд євро, призначених для Угорщини, через побоювання з приводу корупції та підриву верховенства закону. Це посилило фіскальний тиск, викликаний зростанням вартості імпорту енергоносіїв і державних субсидій на комунальні послуги після війни Росії проти України.

Кабінет Орбана відреагував на це, затикаючи дірки в бюджеті масштабними податками, зокрема на енергетичні підприємства і банки. Минулого тижня він оголосив про введення такого податку і для виробників фармацевтичної продукції.

Уряд також планує в першій половині наступного року продати на міжнародних боргових ринках облігації на суму до $4 млрд.

Ці доходи будуть частково використані для фінансування субсидій на комунальні послуги, вартість яких збільшиться майже вчетверо до 2,6 трильйона форинтів порівняно з початковим бюджетом.

Уряд, як і раніше, планує подати бюджет на затвердження парламенту наступного місяця, повідомив у середу міністр кабінету міністрів Гергей Гуйяш, хоча це станеться вже після того, як фіскальний план набуде чинності.

Змінений бюджет навряд чи зіткнеться з опозицією в парламенті, де депутати Орбана мають більшість у дві третини голосів.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна стала заручницею Віктора Орбана у боротьбі угорського прем'єра за отримання заморожених коштів ЄС.

Угорщина змогла добитися від Брюсселя розмороження частини призначених для неї коштів, щоб Будапешт зняв вето щодо деяких важливих питань, у тому числі 18 млрд макрофінансової допомоги для України.